Барселона змогла домовитись з Жераром Піке щодо зменшення заробітної плати.

Куман: Барселона не є головним фаворитом Ліги чемпіонів

33-річний оборонець пішов назустріч каталонському клубу і став лише четвертим гравцем, з яким вдалось домовитися про урізання щомісячних виплат, повідомляє видання AS.

Нагадаємо, раніше єдиними футболістами "блаугранас", які погодились на зниження зарплати стали Марк-Андре тер Штеген, Френкі де Йонг і Клеман Лангле. Решта футболістів каталонського клубу підписали офіційний документ, в якому висловили незгоду зі скороченням зарплат через зниження доходів Барселони на 30% (203 млн євро) через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, Барселона невдало стартувала у чемпіонаті Іспанії і після 6-ти турів посідає у турнірній таблиці Ла Ліги дев'яту сходинку (щоправда маючи дві гри у запасі). Вже сьогодні команда Рональда Кумана розпочинає виступи у груповому раунді Ліги чемпіонів – каталонці на власному полі прийматимуть Ференцварош Сергія Реброва.

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