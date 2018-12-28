Піке планує революцію в Барселоні: він хоче стати президентом клубу в 34 роки та запросити тренерський дует Хаві-Іньєста

Захисник Барселони Жерар Піке вже незабаром може завершити активні виступи та розпочати кар'єру функціонера.

У Барселоні вже за кілька років може відбутись, без перебільшення, справжня революція. Захисник "блаугранас" Жерар Піке планує в 2021 році стати президентом клубу, повідомляє Mundo Deportivo.

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Задля цього Піке планує в 2020 році завершити кар'єру гравця та зосередитись на президенських виборах. На той час захиснику буде 33 роки. У Піке без перебільшення великі амбіції – він хоче запросити на тренерську лаву двох легенд Барселони – Хаві та Андреса Іньєсту, а Карлес Пуйоль повинен стати спортивним директором.

Каденція чинного президента Барселони Жосепа-Марії Бартомеу завершується саме в 2021 році.

Піке є вихованцем Барселони, проте у 2004 році перебрався в Манчестер Юнайтед. Кольори Барселони центрбек захищає з 2008 року.

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