Королівська іспанська футбольна федерація порушила дисциплінарну справу проти оборонця Барселони Жерара Піке. Під розгляд потрапили скандальні висловлювання чемпіона світу-2010 про місцевих арбітрів.

Центрбек, імовірно, буде покараний за свої коментарі про арбітрів, повідомляє Marca.

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Нещодавно Піке звинуватив іспанських суддів у симпатіях до Реала. Федерація вирішила провести розслідування, оскільки заява оборонця ставить під сумнів принципи конкуренції. Незабаром буде призначений спецпредставник організації, який контролюватиме хід процедури. Ветеран може отримати символічний штраф до 3005 євро або сувору дискваліфікацію на 4-12 матчів.

До слова, в нинішньому сезоні Жерар Піке провів 10 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч. Із листопада він не виходить на поле через травму коліна.

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