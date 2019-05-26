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Піке: Останні тижні для Барселони вийшли з гірко-солодким присмаком

06:30 185 Читать на русском
Піке: Останні тижні для Барселони вийшли з гірко-солодким присмаком
Жерар Піке / Твіттер ФК Барселона

Захисник Барселони Жерар Піке розповів про настрій після поразки від Валенсії (1:2) у фіналі Кубка Іспанії.

73’ Ліонель Мессі
 
Кевін Гамейро 22’
Родріго Морено 33’
22’ Кевін Гамейро
33’ Родріго Морено
73’ Ліонель Мессі

"Я задоволений тим, як ми реагували по ходу матчу як команда. Ми могли зрівняти рахунок.

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Коли виграєш чемпіонат, це завжди хороший сезон, але це правда, що останні тижні для нас вийшли з гірко-солодким присмаком", – поділився Піке в післяматчевому коментарі, передає твіттер Барселони.

Нагадаємо, каталонці після перемоги в чемпіонаті Іспанії поступились Валенсії у фіналі Кубка Іспанії (1:2). До того ж, Барселона вилетіла у півфіналі ЛІги чемпіонів від Ліверпуля, вигравши вдома 3:0 і поступившись на виїзді 0:4.

Валенсія втримала перемогу над Барселоною, ставши володарем Кубка Іспанії

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Жерар Піке Жерар Піке Валенсія Валенсія Барселона Барселона Іспанія Барселона - Валенсія
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