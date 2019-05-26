Піке: Останні тижні для Барселони вийшли з гірко-солодким присмаком

Захисник Барселони Жерар Піке розповів про настрій після поразки від Валенсії (1:2) у фіналі Кубка Іспанії.

"Я задоволений тим, як ми реагували по ходу матчу як команда. Ми могли зрівняти рахунок.

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Коли виграєш чемпіонат, це завжди хороший сезон, але це правда, що останні тижні для нас вийшли з гірко-солодким присмаком", – поділився Піке в післяматчевому коментарі, передає твіттер Барселони.

Нагадаємо, каталонці після перемоги в чемпіонаті Іспанії поступились Валенсії у фіналі Кубка Іспанії (1:2). До того ж, Барселона вилетіла у півфіналі ЛІги чемпіонів від Ліверпуля, вигравши вдома 3:0 і поступившись на виїзді 0:4.

Валенсія втримала перемогу над Барселоною, ставши володарем Кубка Іспанії