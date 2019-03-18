Піке: Ніхто не зможе зрівнятися з Мессі в історії футболу

Україна — 13:39 490
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Мораєс офіційно отримав українське громадянство
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Мессі знову підкорив Іспанію, перша поразка Ювентуса, Ман Сіті зі скандалом переміг у Кубку Англії: підсумки євровікендуСвіт — 12:30 2389
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Спаллетті залишається, Гаттузо боїться ризикувати, а Пйонтек провалився – 5 висновків міланського дербіІталія — 11:27 1436
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Арсенал-Київ – Ворскла: анонс матчу УПЛУкраїна — 08:00 2491
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