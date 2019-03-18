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Піке: Ніхто не зможе зрівнятися з Мессі в історії футболу

13:09 1710 Читать на русском
Піке: Ніхто не зможе зрівнятися з Мессі в історії футболу
Піке та Мессі / Соцмережі

Захисник Барселони Жерар Піке прокоментував перемогу своєї команди над Бетісом.

82’ Лорен Морон
 
Ліонель Мессі 18’
Ліонель Мессі 47’
Луїс Суарес 63’
Ліонель Мессі 85’

"Ми знаємо, що в кожному турнірі ще належить пройти довгий шлях. Ми перебуваємо на дуже хорошій позиції в Ла Лізі, ми дійшли до фіналу кубка, і ми знаємо, наскільки важка Ліга чемпіонів на стадії чвертьфіналу.

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Вчорашній вечір був важливою перемогою для нас і є продовженням нашої сильної форми, але ми не будемо заглядати за межі наступного матчу.

Ліонель Мессі? Він особливий, і робить це 14 років, ніхто не зможе зрівнятися з ним в історії футболу", – передає слова Піке Marca.

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Теги
Ліонель Мессі Ліонель Мессі Жерар Піке Жерар Піке Барселона Барселона Іспанія Бетіс - Барселона
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