Піке: Ніхто не зможе зрівнятися з Мессі в історії футболу

Захисник Барселони Жерар Піке прокоментував перемогу своєї команди над Бетісом.

"Ми знаємо, що в кожному турнірі ще належить пройти довгий шлях. Ми перебуваємо на дуже хорошій позиції в Ла Лізі, ми дійшли до фіналу кубка, і ми знаємо, наскільки важка Ліга чемпіонів на стадії чвертьфіналу.

Вальверде: Нам усім дуже пощастило жити в епоху Мессі

Вчорашній вечір був важливою перемогою для нас і є продовженням нашої сильної форми, але ми не будемо заглядати за межі наступного матчу.

Ліонель Мессі? Він особливий, і робить це 14 років, ніхто не зможе зрівнятися з ним в історії футболу", – передає слова Піке Marca.

Барселона розгромила Бетіс: супергол Мессі та хет-трик історичного масштабу, Суарес – король уругвайських бомбардирів