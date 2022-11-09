Захисник Барселони Жерар Піке спровокував скандал у поєдинку 14-го туру Ла Ліги проти Осасуни. Цей матч став для нього останнім у кар'єрі.

У перерві 35-річний іспанець, який розпочав матч у запасі, підійшов до Хесуса Хіля Мансано – головного арбітра поєдинку. Піке висловив рефері претензії, але той не захотів слухати гравця Барселони і вирушив у підтрибунне приміщення. Жерар не зупинився, а пішов за суддівською бригадою і продовжив розмову вже біля роздягалень.

Вилучення Піке в останньому матчі у кар'єрі та камбек каталонців: відеоогляд матчу Осасуна – Барселона

"Ти бачив, який кутовий призначив у наші ворота? Ти – арбітр, який душить нас найбільше. Це й***на ганьба. Я ср*в на твою й***ну матір", – цитує слова Піке Marca.

Саме за це Жерар отримав червону картку і втратив шанс вийти на поле у своєму останньому матчі в кар'єрі. Хесус Хіль Мансано відобразив висловлювання Піке у своєму рапорті.

Вилучення Піке стало не єдиним у матчі – ще в першому таймі червону картку отримав Роберт Лєвандовскі. Втім, це не завадило "блаугранас" оформити вольову перемогу з рахунком 2:1 і піти на міжнародну паузу в статусі лідера чемпіонату Іспанії.

Барселона перемогла Осасуну – Лєвандовскі отримав першу за 9 років червону, Піке завершив кар'єру скандальним вилученням