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Піке назвав трьох гравців Реала, з якими підтримує теплі стосунки

20:26 450 Читать на русском
Піке назвав трьох гравців Реала, з якими підтримує теплі стосунки
Жерар Піке / Reuters

Захисник Барселони Жерар Піке не соромиться розповідати про свій зв'язок з представниками мадридського Реала.

"Ми підтримуємо стосунки з гравцями Реала, хоча наші команди є вічними суперниками. Нічого поганого про них не скажу.

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Які це гравці? Начо, Серхіо Рамос, Лукас Васкес. Це класні хлопці. Ми не найкращі друзі, але дуже тепло спілкуємося. Коли наш матч добігає кінця, то закінчується і наше суперництво. Для мене цей матч – не протистояння всього мого життя. Але є хлопці з такою позицією", – сказав Піке у інтерв'ю Cadena SER.

Нагадаємо, Піке разом з Рамосом та іншими гравцями Реала упродовж дев'яти років захищав кольори збірної Іспанії, у складі якої виграв чемпіонат світу та чемпіонат Європи.

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