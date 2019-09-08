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Піке назвав тренера, який став для нього "другим батьком"

17:04 414 Читать на русском
Піке назвав тренера, який став для нього "другим батьком"
Жерар Піке / Reuters

Захисник Барселони пригадав наставника, який зіграв визначну роль у його становленні на ранньому етапі кар'єри.

"Сер Алекс Фергюсон був для мене, наче другий батько. Переїзд в Манчестер став найскладнішим вибором у моїй кар'єрі, оскільки мені було 17 років, а я був змушений покинути сім'ю і друзів. Фергюсон мені дуже допоміг.

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Мене надихало те, як він справлявся з будь-якими ситуаціями. Що мене особливо вражало – це його лідерські якості, що проявлялися в складні часи. Це просто фантастика. Я вчився у нього кожен день", – сказав Піке в коментарі L'Equipe.

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Нагадаємо, іспанець захищав кольори Манчестер Юнайтед з 2004 по 2008 роки, після чого повернувся у рідну Барселону.

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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Барселона Барселона Іспанія Алекс Фергюсон Жерар Піке Жерар Піке
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