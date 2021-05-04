"Моє коліно в порядку, воно просто трохи болить. Ми добре зіграли з Валенсією, іноді домінували. Вони повернулися в гру завдяки прекрасному м'ячу Солера, нам довелося попотіти. Ми повинні були зберігати концентрацію, і ми зробили це.

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Це була вкрай необхідна перемога після поразки від Гранади, яка стало для нас шоком. Перемогти в Ла Лізі буде складно, але ми все ще в боротьбі і будемо брати участь в ній до самого кінця. Ми виграли в складній ситуації, це додасть нам впевненості. Ми знали, що легких матчів не буде. Виграти Ла Лігу буде складно. Все в наших руках. Потрібно просто перемогти Атлетіко, все просто", – наводить слова Піке Getfootballnewsspain.

Зазначимо, що поєдинок з Атлетіко відбудеться 8 травня і вплине на чемпіонство у Іспанії. Мадридці посідають перше місце з 76 очками, а Барселона третя з 74 пунктами – стільки ж має Реал, якому належить зіграти проти Севільї.

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