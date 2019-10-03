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Піке хоче провести революцію у футболі, створивши новий турнір

11:50 1330 Читать на русском
Піке хоче провести революцію у футболі, створивши новий турнір
Жерар Піке / Фото з відкритих джерел

Іспанський гравець має на меті створення нового європейського кубку.

Захисник каталонської Барселони Жерар Піке планує у майбутньому створити новий європейський суперкубок, в якому прийматимуть участь чемпіони європейських ліг і, можливо, ще декілька спеціально запрошених клубів, повідомляє Mundo Deportivo.

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На створення цього турніру Піке надихнули успіхи його інвестиційної компанії Kosmos, яка займалася розробкою нового формату Кубка Девіса.

Нагадаємо, у Піке вже є кілька проектів поза футбольним полем – окрім вищезгаданої компанії Жерар є власником футбольних клубів Хімнастік Манреса та Андорра.

УЄФА визначився з назвою третього єврокубка – турнір стартує у сезоні 2021/2022

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Барселона Барселона Іспанія Жерар Піке Жерар Піке
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