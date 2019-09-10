Піке готовий піти на примирення з принциповими суперниками заради тенісу

Центрбек Барселони описав ситуацію, в якій він чудово проведе час з представниками Реала та Атлетіко.

"Звичайно, я б запросив Флорентіно Переса на Кубок Девіса. Футбол – це одне, а теніс – інше. Я б хотів запросити також і гравців Реала та Атлетіко приєднатися до цього шоу.

"Стули пельку і працюй", – Піке пригадав жорсткі настанови капітана Барселони

Потрібно відокремлювати одне від іншого. Одна справа, коли ми граємо в футбол, між нами суперництво. Інша справа – спостерігати з трибун за тенісом. Упевнений, що гравці Реала і Атлетіко захочуть подивитися, як Рафа Надаль з іспанською командою спробують виграти свій шостий трофей", – наводить слова Піке Goal.

Барселона планує заробити більше 1 млрд євро

Варто зазначити, що Піке – один з інвесторів комерційної групи Kosmos, яка володіє правами на проведення Кубка Девіса.