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Піке готовий піти на примирення з принциповими суперниками заради тенісу

21:41 138 Читать на русском
Піке готовий піти на примирення з принциповими суперниками заради тенісу
Рамос і Піке / Getty Images

Центрбек Барселони описав ситуацію, в якій він чудово проведе час з представниками Реала та Атлетіко.

"Звичайно, я б запросив Флорентіно Переса на Кубок Девіса. Футбол – це одне, а теніс – інше. Я б хотів запросити також і гравців Реала та Атлетіко приєднатися до цього шоу.

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Потрібно відокремлювати одне від іншого. Одна справа, коли ми граємо в футбол, між нами суперництво. Інша справа – спостерігати з трибун за тенісом. Упевнений, що гравці Реала і Атлетіко захочуть подивитися, як Рафа Надаль з іспанською командою спробують виграти свій шостий трофей", – наводить слова Піке Goal.

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Варто зазначити, що Піке – один з інвесторів комерційної групи Kosmos, яка володіє правами на проведення Кубка Девіса.

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Жерар Піке Жерар Піке Атлетіко Атлетіко Барселона Барселона Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Флорентіно Перес
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