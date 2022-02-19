"Я розумію невдоволення фанатів. Але нам хотілося б, щоб вони його проявляли після гри. Прикро, коли ми не маємо підтримки", – цитує Піке Goal.

Піке після нічиєї з Наполі заявив, що Барселона готова виграти Лігу Європи

Результати Барселони у нинішньому сезоні не виправдовують очікування вболівальників. Після 23-х турів Прімери підопічні Хаві розташувались на 6-й сходинці, а в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи каталонці не змогли вдома обіграти Наполі (1:1).

Найближчий поєдинок на Барсу очікує 20 лютого проти Валенсії.

Барселона не змогла дотиснути Наполі на Камп Ноу – партенопейці втримали нічию