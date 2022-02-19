Піке дорікнув фанатам Барселони за критику
18:00 - Читать на русском
Захисник Барселони Жерар Піке не відчуває підтримки вболівальників.
"Я розумію невдоволення фанатів. Але нам хотілося б, щоб вони його проявляли після гри. Прикро, коли ми не маємо підтримки", – цитує Піке Goal.
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Результати Барселони у нинішньому сезоні не виправдовують очікування вболівальників. Після 23-х турів Прімери підопічні Хаві розташувались на 6-й сходинці, а в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи каталонці не змогли вдома обіграти Наполі (1:1).
Найближчий поєдинок на Барсу очікує 20 лютого проти Валенсії.
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