Піке: Добре, що Реал не має команди в хокеї або гандболі – вони б і там скаржилися на суддівство

Захисник Барселони Жерар Піке знатно потролив Реал щодо їхніх діалогів з арбітрами.

Напередодні баскетбольна команда Барселони виграла у Реала в фіналі Кубка Іспанії завдяки суперечливому рішенню арбітра 94:93. Мадридський клуб традиційно обурений роботою рефері та погрожує покинути національний чемпіонат, якщо керівництво турніру офіційно не визнає факт суддівської помилки.

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Захисник ФК Барселона Жерар Піке не зміг пройти повз цієї ситуації та не вставити свої "5 копійок".

"Скарги Реала на суддів трапляються як у футболі, так і в баскетболі. А потім Реал їде на Ванда Метрополітано і на деякий час замовкає (йдеться про матч Атлетіко – Реал 1:3), тому що там судді допомогли вже їм.

Добре, що вони не виступають в інших видах спорту – наприклад, в хокеї або гандболі. Інакше вони б і там скаржилися", – цитує слова Піке видання Marca.

В поточному сезоні чемпіонату Іспанії Барса лідирує у турнірній таблиці, відірвавшись від Реала на 9 очок.

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