toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ШАЛЬКЕ - МАНЧЕСТЕР СІТІ АТЛЕТІКО - ЮВЕНТУС ДИНАМО - ОЛІМПІАКОС АЙНТРАХТ ФРАНКФУРТ - ШАХТАР

Піке: Добре, що Реал не має команди в хокеї або гандболі – вони б і там скаржилися на суддівство

14:01 275 Читать на русском
Піке: Добре, що Реал не має команди в хокеї або гандболі – вони б і там скаржилися на суддівство
Жерар Піке / Фото REUTERS

Захисник Барселони Жерар Піке знатно потролив Реал щодо їхніх діалогів з арбітрами.

Напередодні баскетбольна команда Барселони виграла у Реала в фіналі Кубка Іспанії завдяки суперечливому рішенню арбітра 94:93. Мадридський клуб традиційно обурений роботою рефері та погрожує покинути національний чемпіонат, якщо керівництво турніру офіційно не визнає факт суддівської помилки.

Божевільний VAR в Польщі – арбітр повернув гравця із роздягальні, щоб повторно вилучити його з поля

Захисник ФК Барселона Жерар Піке не зміг пройти повз цієї ситуації та не вставити свої "5 копійок".

"Скарги Реала на суддів трапляються як у футболі, так і в баскетболі. А потім Реал їде на Ванда Метрополітано і на деякий час замовкає (йдеться про матч Атлетіко – Реал 1:3), тому що там судді допомогли вже їм.

Добре, що вони не виступають в інших видах спорту – наприклад, в хокеї або гандболі. Інакше вони б і там скаржилися", – цитує слова Піке видання Marca.

В поточному сезоні чемпіонату Іспанії Барса лідирує у турнірній таблиці, відірвавшись від Реала на 9 очок.

Оголена жінка розмахує принадами на полі, а пес кладе купу у штрафному: Рівер Плейт – в епіцентрі сюрреалізму року

Теги
Іспанія Жерар Піке Жерар Піке Барселона Барселона Реал Мадрид Реал Мадрид
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Одинадцять перлин київського Динамо
    Сергій Тищенко — 13:004269 Одинадцять перлин київського Динамо
6
год
:
11
хв
Шальке
22:00
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук