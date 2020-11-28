Як відомо, Мессі прагнув покинути каталонський клуб ще у міжсезоння, але лише принципова позиція керівництва клубу змусила нападника залишитися. Тоді не знайшлося жодного претендента, який би виклав за Лео 700 млн євро (саме така сума відступних прописана в контракті), але вже з січня аргентинець може підписати попередню угоду з іншим клубом.

Манчестер Сіті заманює Мессі контрактом на 10 років – аргентинцю готують особливу роль

"Чи залишиться Мессі? Потрібно запитати про це в самого Лео. Я не знаю, що він думає. Поки він носить футболку Барси, ми всі сподіваємося, що він залишиться. Але це його особисте рішення, побачимо. Я сподіваюся, що клуб переконає його залишитися ще надовго", – цитує Піке Marca.

Нагадаємо, контракт Мессі з Барселоною розрахований до 30 червня 2021 року. У послугах 33-річного аргентинця зацікавлений Манчестер Сіті.

Лемпард скидатиме з вершини Моурінью, важкі виїзди Інтера та МЮ, дербі для Наполі після смерті Марадони – анонс вікенду