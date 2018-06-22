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Піке: Було важливо показати хороший футбол після відходу Лопетегі

16 червня 09:19 199 Читать на русском
Піке: Було важливо показати хороший футбол після відходу Лопетегі
Жерар Піке / Іспанія

Захисник збірної Іспанії Жерар Піке поділився враженнями після матчу групового етапу ЧС-2018 проти Португалії.

"Перемога, звичайно, була важливою, але ще важливіше було показати, що ми можемо демонструвати хороший футбол після відходу Хулена Лопетегі.

Португалія – Іспанія – 3:3 – відео голів та огляд матч

Матч вийшов дуже непростим, але найголовніше, що у нас була змістовна гра і гольові моменти, багато ударів по воротах і забили три голи.

Важливо не втрачати рівень гри і концентрацію в наступних іграх. Я сподіваюся, що на цьому чемпіонаті світу у нас все вийде. У всякому разі, почуття після цієї гри дуже позитивні. У нас зараз чудова обстановка в команді, всі відчувають себе чудово. Безумовно , ця нічия погана для обох команд, але ми будемо працювати, щоб вийти з групи", – цитує Піке ТАСС.

ЧС-2018 1 тур

Португалія - Іспанія: П'ятниця 15 червня 2018

Португалія
Матч завершено
3 : 3
Іспанія
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Теги
ЧС 2018 Іспанія Іспанія Жерар Піке Жерар Піке Португалія - Іспанія
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