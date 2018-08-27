Піке: Були би раді бачити Погба в Барселоні

Захисник Барселони Жерар Піке висловив свою думку щодо можливого трансферу Поля Погба.

"Я дуже мало знаю про ситуацію в Манчестері і про їхні стосунки з Моурінью. Погба – дуже хороший гравець. Але зараз він виступає за Манчестер Юнайтед. Подивимося, чи відбудеться щось в майбутньому.

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Ми були б дуже раді бачити його тут. Але його клуб – МЮ. Якщо хтось і повинен щось говорити з цього приводу, це клуб", – цитує Піке Diario Sport.

Влітку повідомлялось про інтерес до Погба зі сторони Барселони, але на Олд Траффорд намагаються втримати француза.

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