toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ДИНАМО - АЯКС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ТОТТЕНХЕМ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Піке: Були би раді бачити Погба в Барселоні

18:02 111 Читать на русском
Піке: Були би раді бачити Погба в Барселоні
Жерар Піке / ФК Барселона

Захисник Барселони Жерар Піке висловив свою думку щодо можливого трансферу Поля Погба.

"Я дуже мало знаю про ситуацію в Манчестері і про їхні стосунки з Моурінью. Погба – дуже хороший гравець. Але зараз він виступає за Манчестер Юнайтед. Подивимося, чи відбудеться щось в майбутньому.

Барселона більше не буде намагатися купити Погба

Ми були б дуже раді бачити його тут. Але його клуб – МЮ. Якщо хтось і повинен щось говорити з цього приводу, це клуб", – цитує Піке Diario Sport.

Влітку повідомлялось про інтерес до Погба зі сторони Барселони, але на Олд Траффорд намагаються втримати француза.

"Скоулз не впізнав би лідера навпроти Черчілля": Райола відреагував на слова Скоулза щодо Погба

Теги
Іспанія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Барселона Барселона Жерар Піке Жерар Піке Поль Погба Поль Погба
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
23
хв
Манчестер Юнайтед
22:00
Тоттенхем
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук