"Барселона переживає дуже важкий момент, нам потрібен лідер і єдність в середині команди.

Куман оцінив шанси Барселони на чемпіонство після чергової втрати очок

Хто б не став президентом, допоможіть йому. Від імені команди я сподіваюся на допомогу новому президенту від вболівальників.

З академії виходять дуже хороші люди. Тренер вселяє впевненість в цих гравців. Наші відчуття зараз кращі, ніж результати", – цитує Піке Mundo Deportivo.

Зауважимо, вчора, 19 грудня, Барселона вкотре втратила очки – нічия з Валенсією 2:2. Наразі "блаугранас" розташувались п'ятими, на 8 пунктів відстаючи від лідера Атлетіко.

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