"Було таке, що у двох матчах виходив у стартовому складі, провівши на полі 90 хвилин. Але це було після того, як я повернувся до ладу після тяжкої травми. До того ж, ці ігри припали на кінці чемпіонату і нічого в турнірному плані не вирішували.

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Луїш Каштру до мене добре ставився, але я довгий час наполягав на тому, що хочу піти. Мені довелося багато пропустити через травму, а тут якраз розпочинався новий сезон із перспективою Ліги чемпіонів. Я розумів, що шансів у мене мало, хоч дуже хотілося грати. Ось і змушений був через чотири місяці проситися піти в оренду, щоб отримувати постійну ігрову практику", – поділився Піхальонок у інтерв'ю meta-ratings.

Додамо, що Олександр минулого літа став повноцінним гравцем СК Дніпро-1, за який зіграв 16 матчів у поточному сезоні та відзначився 6 голами та 4 асистами.

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