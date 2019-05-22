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Піхальонок забив неймовірний гол у ворота Олександрії

18:31 412 Читать на русском
Піхальонок забив неймовірний гол у ворота Олександрії
Олександр Піхальонок / фото: ФК Маріуполь

Півзахисник Маріуполя Олександр Піхальонок відзначився забитим м'ячем в поєдинку 30-го туру УПЛ проти Олександрії.

29’ Олександр Піхальонок
 
Андрій Запорожан 45’
29’ Олександр Піхальонок
45’ Андрій Запорожан

Олександр відкрив рахунок на 29-й хвилині гри. Після позиційної атаки Маріуполя м'яч відскочив до 22-річного хавбека, який красивим ударом з-за меж штрафного вразив ворота суперника.

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В нинішньому сезоні Піхальонок зіграв в УПЛ 25 матчів за Маріуполь, в яких забив 6 голів та віддав одну гольову передачу.

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Теги
Відеоновини Маріуполь Маріуполь Маріуполь - Олександрія Олександр Піхальонок Олександр Піхальонок
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