Піхальонок забив неймовірний гол у ворота Олександрії

Півзахисник Маріуполя Олександр Піхальонок відзначився забитим м'ячем в поєдинку 30-го туру УПЛ проти Олександрії.

Олександр відкрив рахунок на 29-й хвилині гри. Після позиційної атаки Маріуполя м'яч відскочив до 22-річного хавбека, який красивим ударом з-за меж штрафного вразив ворота суперника.

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В нинішньому сезоні Піхальонок зіграв в УПЛ 25 матчів за Маріуполь, в яких забив 6 голів та віддав одну гольову передачу.