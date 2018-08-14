Піхальонок: Маріуполю у Франції треба зіграти так, як ми грали у другому таймі першого матчу

Півзахисник Маріуполя Олександр Піхальонок поділився очікуваннями від матчу проти Бордо у 3 кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

"Маріуполю потрібно показати такий футбол, в який ми грали в другому таймі першого матчу, коли ми були розкуті і на нас вже не впливав результат.

Коли рахунок був 1:3, ми грали розкуто і створювали моменти. Мені здається, треба виходити і так грати у Франції, і тоді будуть шанси", – передає слова Піхальонка телеканал "Футбол 1".

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Нагадаємо, матч третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи Бордо – Маріуполь відбудеться 16 серпня. Початок гри о 21:45.