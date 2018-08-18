Піхальонок: Федорчук допоможе Маріуполю

Півзахисник Маріуполя Олександр Піхальонок поділився очікуваннями від матчу проти Ворскли, в рамках 5-го туру УПЛ.
"Будемо відновлюватися і, гадаю, підійдемо до гри в нормальних кондиціях. Ми вже звикли до такого графіку. Звичайно, після такого матчу в Лізі Європи, коли програли і вилетіли, настрій не найкращий. Але ми будемо готуватися до матчу, все нормально.
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Підійдемо до поєдинку проти Ворскли як в хорошому фізичному стані, так і в гарному настрої, щоб показати свою гру.
Перехід Федорчука в Маріуполь? Це досвідчений гравець, він нам допоможе, буде передавати свій досвід", – розповів Піхальонок телеканалу Футбол.
Відзначимо, матч між Ворсклою та Маріуполем відбудеться завтра, 19 серпня. Початок зустрічі о 19:30.
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