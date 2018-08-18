toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО - ОЛЕКСАНДРІЯ АПЛ

Піхальонок: Федорчук допоможе Маріуполю

15:38 134 Читать на русском
Піхальонок: Федорчук допоможе Маріуполю
Олександр Піхальонок / ФК Маріуполь

Півзахисник Маріуполя Олександр Піхальонок поділився очікуваннями від матчу проти Ворскли, в рамках 5-го туру УПЛ.

"Будемо відновлюватися і, гадаю, підійдемо до гри в нормальних кондиціях. Ми вже звикли до такого графіку. Звичайно, після такого матчу в Лізі Європи, коли програли і вилетіли, настрій не найкращий. Але ми будемо готуватися до матчу, все нормально.

Кулач: Ми переживали за Маріуполь у Лізі Європи, очікую цікавий матч з ними

Підійдемо до поєдинку проти Ворскли як в хорошому фізичному стані, так і в гарному настрої, щоб показати свою гру.

Перехід Федорчука в Маріуполь? Це досвідчений гравець, він нам допоможе, буде передавати свій досвід", – розповів Піхальонок телеканалу Футбол.

Відзначимо, матч між Ворсклою та Маріуполем відбудеться завтра, 19 серпня. Початок зустрічі о 19:30.

Маріуполь підписав Федорчука

Україна5 тур

Ворскла - Маріуполь: Неділя 19 серпня 2018

Ворскла
до матчу
1
дн
:
3
год
:
16
хв
Маріуполь
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Валерій Федорчук Валерій Федорчук Маріуполь Маріуполь Олександр Піхальонок Олександр Піхальонок Ворскла - Маріуполь
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
46
хв
Львів
17:00
Шахтар
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук