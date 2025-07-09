"Підвернув щиколотку": Челсі може залишитися без лідера на фінал Клубного ЧС – Мареска сподівається на диво
Півзахисник Челсі Мойзес Кайседо зазнав травми наприкінці півфінального матчу Клубного чемпіонату світу.
Енцо Мареска розповів про стан лідера Челсі Мойзеса Кайседо після пошкодження, яке він отримав у грі проти Флуміненсе (2:0).
Дебютний дубль Жоау Педро за Челсі у відеоогляді матчу проти Флуміненсе
"Мойзес підвернув щиколотку. Він відчував, що може спробувати продовжити гру. Але я сказав йому, що ми можемо грати з 10 гравцями. Він відчував біль, тому ми вирішили не ризикувати. Сподіваюся, він буде готовий до неділі", – сказав наставник Челсі в коментарі для DAZN.
Додамо, що суперником Челсі в фіналі Клубного ЧС стане переможець пари ПСЖ – Реал.
Челсі забезпечив єврофінал Клубного ЧС-2025 – лондонці вибили Флуміненсе завдяки дебютним голам Жоау Педро