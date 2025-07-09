Енцо Мареска розповів про стан лідера Челсі Мойзеса Кайседо після пошкодження, яке він отримав у грі проти Флуміненсе (2:0).

Дебютний дубль Жоау Педро за Челсі у відеоогляді матчу проти Флуміненсе

"Мойзес підвернув щиколотку. Він відчував, що може спробувати продовжити гру. Але я сказав йому, що ми можемо грати з 10 гравцями. Він відчував біль, тому ми вирішили не ризикувати. Сподіваюся, він буде готовий до неділі", – сказав наставник Челсі в коментарі для DAZN.

Додамо, що суперником Челсі в фіналі Клубного ЧС стане переможець пари ПСЖ – Реал.

️ Maresca, sobre la lesión de Moisés Caicedo



"Le dije que tiene que hacer lo que sea para estar el domingo en la final"@FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/gk5oAOa4of — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 8, 2025

Челсі забезпечив єврофінал Клубного ЧС-2025 – лондонці вибили Флуміненсе завдяки дебютним голам Жоау Педро