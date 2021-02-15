Абсолютна рівна гра в першому таймі все ж дозволила господарям відкрити рахунок перед перервою. За фол проти Лінгарда призначили одинадцятиметровий, а Деклан Райс пробив з позначки точно в нижній кут воріт.

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Закріпили свою перевагу лондонці на 58-й хвилині: Крессвелл подав кутовий, і центрбек Ісса Діоп головою відправив м'яч під стійку. Добив шеффілдців у доданий арбітром час Раян Фредерікс, який у межах штрафного майданчика прийняв пас від Бенрама, підробив під праву ногу й пробив з-під двох оборонців у кут.

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