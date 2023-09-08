"Підтримуємо українців, але завтра нам варто грати у футбол": Саутгейт забув сентименти перед матчем відбору Євро-2024
Керманич збірної Англії Гарет Саутгейт поділився очікуваннями перед матчем відбору Євро-2024 проти України у Вроцлаві.
"Ми розуміємо, що у Вроцлаві живуть тисячі українців, які вимушені були тікати від війни, і знаємо, наскільки емоційним може виявитися завтрашній поєдинок. Але ми приїхали грати у футбол і намагатимемося досягти позитивного результату.
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Українська збірна — дуже небезпечна та організована команда, яка блискуче діє передусім на контратаках. Нам потрібно бути зосередженими й намагатися нейтралізувати футболістів суперника в центральній зоні.
Ми усвідомлюємо, за яких обставин ми граємо. Ми добре знаємо багатьох футболістів збірної України, які виступають в АПЛ. Ми розуміємо, в якій ситуації перебуває наш суперник. Ми підтримуємо українців, але завтра нам варто грати у футбол", – цитує Саутгейта прес-служба УАФ.
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