Зінченко: Люксембург теж грав 3 дні тому, тому не варто шукати "відмазок"

Хавбек збірної України Олександр Зінченко прокоментував перемогу над Люксембургом (1:0) у матчі відбору Євро-2020.

"Дуже важливі 3 очки. А що стосується львівської підтримки, скажу одним словом – це космос.

Україна – Люксембург – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Як і варто було очікувати, Люксембург зіграв дуже компактно. Важко було знайти розрив між лініями, вільні зони, куди можна було б увірватися. Але ми ще вдосконалюємось, ростемо, як команда, і формується малюнок гри.

Я не вважаю, що причина такого матчу в тому, що ми грали з Сербією 3 дні тому. Люксембург протистояв на виїзді на синтетичному полі Литві, тому не буду шукати жодних "відмазок", – сказав Зінченко.

Україна мінімально здолала Люксембург – важка перемога у відборі до Євро-2020 завдяки швидкому голу Яремчука