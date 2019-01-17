Підтримай збірну України в Люксембурзі в матчі відбору до ЄВРО-2020: квитки вже у продажу

Після першого матчу відбору до ЄВРО-2020 з командою Португалії, який відбудеться 22 березня поточного року, національна збірна команда України вирушить до Люксембургу, де 25 числа о 20:45 (місцевий час) на стадіоні "Жозі Бартель" проведе другий виїзний матч кваліфікації Чемпіонату Європи Люксембург – Україна.
Для бажаючих підтримати команду в Люксембурзі, з 17 січня відкрито продаж квитків до українського сектору на цей матч.
Вартість квитків
Федерація футболу Люксембургу встановила ціну на квиток в українські сектори: 15 євро (530 грн) та 25 євро (900 грн). Сума в національній валюті вказана з урахуванням вартості адміністративних витрат, придбання валюти та комісії банку за переказ коштів. Додатковий сервісний збір у розмірі 8% сплачується за послуги компанії esport.in.ua.
Як купити квиток:
– квитки продаються он-лайн виключно на сайті www.esport.in.ua;
– одна особа може замовити не більше чотирьох квитків;
– при замовленні обов’язково необхідно надати свої особисті дані та дані інших осіб, для яких ви замовляєте квитки (номер закордонного паспорта, ім’я та прізвище, як вказано у паспорті, дату народження, місце проживання);
– квитки не іменні, проте, з міркувань безпеки, Федерація футболу Люксембургу рекомендує збирати паспортні дані.
Як отримати квиток:
– про отримання квитків, придбаних через сайт www.esport.in.ua, буде повідомлено ближче до події шляхом надсилання листа на електронну адресу замовника;
– для отримання квитків обов’язково мати при собі роздруковані сертифікати на отримання квитків та паспорти. Такі сертифікати надійдуть на вашу електронну адресу після здійснення процедури оплати.
Важливо!
- квитки поверненню та обміну не підлягають!
- квитки продаються в сектор для українських уболівальників. Конкретні ряд та місце не вказуються.
Нагадаємо, що зараз також відкрито продаж квитків на матч Португалія-Україна.
Після двох березневих виїзних матчів, Португалія – Україна та Люксембург – Україна, у червні 2019 року національна збірна України проведе перші два домашні матчі кваліфікації Чемпіонату Європи 2020: 07.06 – Україна – Сербія, 10.06 – Україна – Люксембург. Слідкуйте за інформацією про місця проведення та старт продажу квитків на домашні матчі і вболіваємо за Україну в Португалії та Люксембурзі!