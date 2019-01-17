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Підтримай збірну України в Люксембурзі в матчі відбору до ЄВРО-2020: квитки вже у продажу

19:30 68
Підтримай збірну України в Люксембурзі в матчі відбору до ЄВРО-2020: квитки вже у продажу

Після першого матчу відбору до ЄВРО-2020 з командою Португалії, який відбудеться 22 березня поточного року, національна збірна команда України вирушить до Люксембургу, де 25 числа о 20:45 (місцевий час) на стадіоні "Жозі Бартель" проведе другий виїзний матч кваліфікації Чемпіонату Європи Люксембург – Україна.

Для бажаючих підтримати команду в Люксембурзі, з 17 січня відкрито продаж квитків до українського сектору на цей матч.

Вартість квитків

Федерація футболу Люксембургу встановила ціну на квиток в українські сектори: 15 євро (530 грн) та 25 євро (900 грн). Сума в національній валюті вказана з урахуванням вартості адміністративних витрат, придбання валюти та комісії банку за переказ коштів. Додатковий сервісний збір у розмірі 8% сплачується за послуги компанії esport.in.ua.

Як купити квиток:

– квитки продаються он-лайн виключно на сайті www.esport.in.ua;

– одна особа може замовити не більше чотирьох квитків;

– при замовленні обов’язково необхідно надати свої особисті дані та дані інших осіб, для яких ви замовляєте квитки (номер закордонного паспорта, ім’я та прізвище, як вказано у паспорті, дату народження, місце проживання);

– квитки не іменні, проте, з міркувань безпеки, Федерація футболу Люксембургу рекомендує збирати паспортні дані.

Як отримати квиток:

– про отримання квитків, придбаних через сайт www.esport.in.ua, буде повідомлено ближче до події шляхом надсилання листа на електронну адресу замовника;

– для отримання квитків обов’язково мати при собі роздруковані сертифікати на отримання квитків та паспорти. Такі сертифікати надійдуть на вашу електронну адресу після здійснення процедури оплати.

Важливо!

  • квитки поверненню та обміну не підлягають!
  • квитки продаються в сектор для українських уболівальників. Конкретні ряд та місце не вказуються.

Нагадаємо, що зараз також відкрито продаж квитків на матч Португалія-Україна.

Після двох березневих виїзних матчів, Португалія – Україна та Люксембург – Україна, у червні 2019 року національна збірна України проведе перші два домашні матчі кваліфікації Чемпіонату Європи 2020: 07.06 – Україна – Сербія, 10.06 – Україна – Люксембург. Слідкуйте за інформацією про місця проведення та старт продажу квитків на домашні матчі і вболіваємо за Україну в Португалії та Люксембурзі!

Євро-20202 тур

Люксембург - Україна: Понеділок 25 березня 2019

Люксембург
до матчу
67
дн
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0
год
:
59
хв
Україна
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Люксембург - Україна Україна - Португалія Євро-2020 Збірна України
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