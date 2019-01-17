Підтримай збірну України в Люксембурзі в матчі відбору до ЄВРО-2020: квитки вже у продажу

Після першого матчу відбору до ЄВРО-2020 з командою Португалії, який відбудеться 22 березня поточного року, національна збірна команда України вирушить до Люксембургу, де 25 числа о 20:45 (місцевий час) на стадіоні "Жозі Бартель" проведе другий виїзний матч кваліфікації Чемпіонату Європи Люксембург – Україна.

Для бажаючих підтримати команду в Люксембурзі, з 17 січня відкрито продаж квитків до українського сектору на цей матч.

Вартість квитків

Федерація футболу Люксембургу встановила ціну на квиток в українські сектори: 15 євро (530 грн) та 25 євро (900 грн). Сума в національній валюті вказана з урахуванням вартості адміністративних витрат, придбання валюти та комісії банку за переказ коштів. Додатковий сервісний збір у розмірі 8% сплачується за послуги компанії esport.in.ua.

Як купити квиток:

– квитки продаються он-лайн виключно на сайті www.esport.in.ua;

– одна особа може замовити не більше чотирьох квитків;

– при замовленні обов’язково необхідно надати свої особисті дані та дані інших осіб, для яких ви замовляєте квитки (номер закордонного паспорта, ім’я та прізвище, як вказано у паспорті, дату народження, місце проживання);

– квитки не іменні, проте, з міркувань безпеки, Федерація футболу Люксембургу рекомендує збирати паспортні дані.

Як отримати квиток:

– про отримання квитків, придбаних через сайт www.esport.in.ua, буде повідомлено ближче до події шляхом надсилання листа на електронну адресу замовника;

– для отримання квитків обов’язково мати при собі роздруковані сертифікати на отримання квитків та паспорти. Такі сертифікати надійдуть на вашу електронну адресу після здійснення процедури оплати.

Важливо!

квитки поверненню та обміну не підлягають!

квитки продаються в сектор для українських уболівальників. Конкретні ряд та місце не вказуються.

Нагадаємо, що зараз також відкрито продаж квитків на матч Португалія-Україна.

Після двох березневих виїзних матчів, Португалія – Україна та Люксембург – Україна, у червні 2019 року національна збірна України проведе перші два домашні матчі кваліфікації Чемпіонату Європи 2020: 07.06 – Україна – Сербія, 10.06 – Україна – Люксембург. Слідкуйте за інформацією про місця проведення та старт продажу квитків на домашні матчі і вболіваємо за Україну в Португалії та Люксембурзі!