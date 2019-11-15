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Підсумкове засідання Експерт-клубу Parimatch на тему Євро-2020 – відома дата

15:28 38
Підсумкове засідання Експерт-клубу Parimatch на тему Євро-2020 – відома дата
Експерт-клуб / Parimatch

Востаннє у цьому році Експерт-клуб збереться 19-го листопада в Києві.

Експерт-клуб Parimatch — це новий формат інформаційного футбольного простору. Протягом 2019-го року учасниками заходу ставали футбольні функціонери, відомі гравці, легендарні тренери та представники провідних спортивних ЗМІ. Засідання клубу відбувалися в Києві, Львові та Дніпрі.

У Києві відбулося перше засідання Експерт-клубу Parimatch, присвячене старту збірної України у відборі Євро-2020

Символічно, що засідання експерт-клубу за підсумками відбірного циклу Євро-2020 буде присвячено виходу збірної України до фінальної частини першості континенту.

Будуть озвучені відповіді на питання щодо цьогорічних матчів національної команди й перспектив підготовки до фінальної частини Євро-2020.

Окрім керівництва Української асоціації футболу, експертів та тренерів, гостями заходу стануть гравці збірної. Ключовою буде думка безпосередніх учасників подій.

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