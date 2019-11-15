Підсумкове засідання Експерт-клубу Parimatch на тему Євро-2020 – відома дата

Востаннє у цьому році Експерт-клуб збереться 19-го листопада в Києві.
Експерт-клуб Parimatch — це новий формат інформаційного футбольного простору. Протягом 2019-го року учасниками заходу ставали футбольні функціонери, відомі гравці, легендарні тренери та представники провідних спортивних ЗМІ. Засідання клубу відбувалися в Києві, Львові та Дніпрі.
У Києві відбулося перше засідання Експерт-клубу Parimatch, присвячене старту збірної України у відборі Євро-2020
Символічно, що засідання експерт-клубу за підсумками відбірного циклу Євро-2020 буде присвячено виходу збірної України до фінальної частини першості континенту.
Будуть озвучені відповіді на питання щодо цьогорічних матчів національної команди й перспектив підготовки до фінальної частини Євро-2020.
Окрім керівництва Української асоціації футболу, експертів та тренерів, гостями заходу стануть гравці збірної. Ключовою буде думка безпосередніх учасників подій.