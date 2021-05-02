Минай в рамках виїзного поєдинку 24-го туру УПЛ дав бій Зорі, але не зміг уникнути поразки. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Турнірне становище змушує Минай намагатися брати очки навіть у матчах з явними фаворитами. Зоря є саме такою, але на полі ми цього сьогодні не побачили. Закарпатці дали справжній бій, поступившись лише мінімально.

Зоря на останніх хвилинах вирвала перемогу над Минаєм – луганці близькі до чергової "бронзи" УПЛ

Героєм луганців став Владислав Кочергін, який підступно знайшов шпарину між трьома захисниками і поміж них спрямував м'яч у ворота. Цікаво, що хавбек не забивав в рамках УПЛ ще з кінця листопада минулого року, коли також забив Минаю.

Завдяки цій перемозі Зоря набрала 44 очки та практично гарантувала собі бронзові медалі. Минай так і залишився останнім, але досі зберігає шанси на порятунок від вильоту.

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