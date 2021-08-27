"Ліга чемпіонів завжди відрізняється від регулярних чемпіонатів. У цьому турнірі величезну роль грають деякі умовності – те, в якому стані підійде команда до кожної конкретної гри, наявність травмованих футболістів. При цьому з двома з трьох команд ми вже зустрічалися у минулому розіграші турніру.

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Я бажаю наставнику Шахтаря Де Дзербі удачі. Також на нас чекає гра з першою командою з чемпіонату Молдови в Лізі чемпіонів – тираспольським Шерифом. Це підступна група, важливо підготуватися якнайкраще до кожної конкретної гри", – сказав Маротта у коментарі Football Italia.

Нагадаємо, суперниками міланців по групі D будуть донецький Шахтар, мадридський Реал та молдовський Шериф, який очолює українець Юрій Вернидуб.

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