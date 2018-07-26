Підсліпкуватий парагвайський форвард забив божевільний гол та одразу змінив команду – соцмережі вимагають премію Пушкаша

Маріо Рікардо, нападник клубу Крістобаль Кольон, став відомий не увесь світ після матчу проти Серро Портеньйо в Кубку Парагваю.

28-річний форвард відзначився неймовірним голом на 20-й хвилині матчу, коли його команда поступалась з рахунком 0:1. Маріо Рікардо класно обіграв суперника та, не опускаючи м'яч на газон, вистрілив у дальню дев'ятку. Хоча Крістобаль Кольон у підсумку поступивя (1:3), фанати проводжали Рікардо оплесками.

Космічний гол із 70-ти метрів від захисника Лугано

¿Es este golazo de Mario Ricardo con el Cristobal Colón paraguayo el mejor del verano? pic.twitter.com/o4D6HTRaSy — ElDesmarque (@eldesmarque) 26 липня 2018 р.

Гол Маріо Рікардо викликав нечуваний резонанс, а все тому, що футболіст бачить лише на одне око. В дитинстві після автомобільної аварії він повністю втратив зір на ліве око, але це не відбило у нього бажання займатися улюбленим видом спорту. У шкільний період Маріо Рікардо грав на позиції голкіпера, а згодом перекваліфікувався у форварда.

Цікаво, що одразу після фантастичного гола Рікардо отримав шанс пограти в елітному парагвайському дивізіоні. Підсліпкуватий футболіст, який присвятив 12 років своєї кар'єри команді Крістобаль Кольон, підпише контракт з клубом Соль де Амеріка.

А ось користувачі соцмереж вже просять ФІФА віддати Маріо Рікардо нагороду Пушкаша за найкращий гол року.