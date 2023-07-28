"Настрій напередодні старту нового сезону позитивний. Команда пройшла збори, готова до чемпіонату. Підсилення у команді немає, адже стратегія клубу – розвиток молодих футболістів, які є вихованцями Руха. Вірю в них, упевнений, що у цьому сезоні вони здатні на прогрес, аби покращити свою гру. Минулий сезон був для них складним, але вони з честю вийшли із цієї ситуації.

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На мою думку, команда здатна грати на дуже серйозному рівні. Єдине, що може завадити хлопцям, так це відсутність досвіду. Хоча, беручи до уваги спаринг з Металістом-1925, у якому ми перемогли 2:0, цей фактор не став вирішальним, і це попри те, що середній вік команди на полі склав 21,5 років. Звичайно, досвід на рівні УПЛ дуже важливий, але якщо брати якість виконавців та їхній рівень підготовки, то тут я в команді упевнений", – цитує Пономарьова клубна прес-служба Руха.

Нагадаємо, Рух стартує в новому сезоні УПЛ матчем проти луганської Зорі. Гру заплановано на суботу, 29 липня, стартовий свисток прозвучить о 15:00.

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