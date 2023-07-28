"Підсилення в команді немає": Пономарьов – про склад і цілі Руха на сезон УПЛ
Головний тренер Руха Віталій Пономарьов підбив підсумки літніх зборів, розповів про готовність команди до сезону.
"Настрій напередодні старту нового сезону позитивний. Команда пройшла збори, готова до чемпіонату. Підсилення у команді немає, адже стратегія клубу – розвиток молодих футболістів, які є вихованцями Руха. Вірю в них, упевнений, що у цьому сезоні вони здатні на прогрес, аби покращити свою гру. Минулий сезон був для них складним, але вони з честю вийшли із цієї ситуації.
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На мою думку, команда здатна грати на дуже серйозному рівні. Єдине, що може завадити хлопцям, так це відсутність досвіду. Хоча, беручи до уваги спаринг з Металістом-1925, у якому ми перемогли 2:0, цей фактор не став вирішальним, і це попри те, що середній вік команди на полі склав 21,5 років. Звичайно, досвід на рівні УПЛ дуже важливий, але якщо брати якість виконавців та їхній рівень підготовки, то тут я в команді упевнений", – цитує Пономарьова клубна прес-служба Руха.
Нагадаємо, Рух стартує в новому сезоні УПЛ матчем проти луганської Зорі. Гру заплановано на суботу, 29 липня, стартовий свисток прозвучить о 15:00.
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