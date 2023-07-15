УАФ вирішила знову спробувати заграти за збірну України захисника Вулверхемптона Макса Кілмана, який має українське коріння. В гравця є український паспорт, однак на заваді стають 25 матчів за футзальну збірну Англії.

Вболівальники ще раз зможуть побачити в дію легендарний дует нападників Ребров-Шевченко. Обидва візьмуть участь у благодійному поєдинку на підтримку України, який відбудеться 5 серпня на Стемфорд Брідж. А Ярмоленко розкрив свій секрет – зірка Динамо насправді є шульгою лише на футбольному полі. Про це і не тільки дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".

Динамо вирвало нічию з Янг Бойз – Ярмоленко красиво возив чемпіонів Швейцарії, але дірява оборона все зіпсувала