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"Підпишемо Автогола у січні", – Байєр дотепно прокоментував аномальну допомогу суперників у Лізі чемпіонів

12:17 639 Читать на русском
"Підпишемо Автогола у січні", – Байєр дотепно прокоментував аномальну допомогу суперників у Лізі чемпіонів
Момент з автоголом Жємалєтдінова / Твіттер Байєра

Матчі леверкузенського Байєра у поточній Лізі чемпіонів мають одну вельми цікаву тенденцію.

 
Ріфат Жємалєтдінов 11’
Свен Бендер 54’
11’ Ріфат Жємалєтдінов
54’ Свен Бендер

Суперники подарували "фармацевтам" три автоголи у п'яти матчах групового етапу.

Локомотив пропустив безглуздий автогол у матчі проти Байєра

Стільки не забили навіть самі гравці Байєра – в їхньому активі лише два результативні удари. Особливо підопічним Петера Боша допоміг московський Локомотив, який влаштував самостріл і в першій зустрічі (Хьоведес) і в другій (Жємалєтдінов). Останній учасник цього не надто престижного тріо – Томас Партей з Атлетіко.

Два гравці Брюгге отримали червоні картки після емоційного святкування гола – курйоз дня в Лізі чемпіонів

"Підпишемо довготривалий контракт з Автоголом у січні", – саме таким жартівливим дописом відреагував офіційний Твіттер Байєра після невдачі Жємалєтдінова. Гравець Локомотива вивів німців уперед, а в другому таймі Ларс Бендер закріпив перевагу – 2:0.

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Теги
Ліга чемпіонів Байєр Байєр автогол Локомотив Москва - Байєр
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