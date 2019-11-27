"Підпишемо Автогола у січні", – Байєр дотепно прокоментував аномальну допомогу суперників у Лізі чемпіонів

Матчі леверкузенського Байєра у поточній Лізі чемпіонів мають одну вельми цікаву тенденцію.

Суперники подарували "фармацевтам" три автоголи у п'яти матчах групового етапу.

Локомотив пропустив безглуздий автогол у матчі проти Байєра

Стільки не забили навіть самі гравці Байєра – в їхньому активі лише два результативні удари. Особливо підопічним Петера Боша допоміг московський Локомотив, який влаштував самостріл і в першій зустрічі (Хьоведес) і в другій (Жємалєтдінов). Останній учасник цього не надто престижного тріо – Томас Партей з Атлетіко.

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"Підпишемо довготривалий контракт з Автоголом у січні", – саме таким жартівливим дописом відреагував офіційний Твіттер Байєра після невдачі Жємалєтдінова. Гравець Локомотива вивів німців уперед, а в другому таймі Ларс Бендер закріпив перевагу – 2:0.