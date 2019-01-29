Підписати Шведа Селтіку порадив Шевченко

Франція — 17:37 1184
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ПСЖ хитро кидає виклик УЄФА, підписуючи трансферну ціль Шахтаря в обхід фінансового фейр-плей
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Реал планує грандіозний розпродаж зірок: "чорний список" з великою перспективою для ЛунінаІспанія — 16:10 2968
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"Ми сховали шампанське у туалеті". Алекс Фергюсон керував пабами і воював з агентами та пресою – як стати чемпіономОвертайм — 16:00 1230
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Не сам удома: Бока Хуніорс підписав Кевіна Макаллістера – сина найбільш шотландського аргентинцяСвіт — 14:55 2717
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"Чемпіонат України загнувся, а Ракицький вже не буде на батьківщині своїм": російські ЗМІ – про резонансний трансферРосія — 14:30 6039
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