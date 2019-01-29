Підписати Шведа Селтіку порадив Шевченко

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко відіграв помітну роль у близькому переході гравця Карпат Мар'яна Шведа в Селтік.

Шотландський Селтік консультувався з Андрієм Шевченком щодо трансферу Мар'яна Шведа, повідомляє Scottish Daily Mail.

Швед проходить медогляд у Селтіку, – Sky Sports

За інформацією видання, колишній нападник Мілана та Челсі схвально оцінив вміння гравця Карпат.

Раніше головний тренер "кельтів" Брендан Роджерс заявляв, що Швед у разі переходу піде в оренду через наявність великої кількості вінгерів у команді.

Швед після потенційного переходу в Селтік може піти в оренду в Карпати або Андерлехт

Також інтерес до лідера Карпат проявляло київське Динамо, але в підсумку вийшло з боротьби за гравця.