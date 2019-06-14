"Підозрюю, що у збірної України було завдання – вийти на ЧС у Росії": Андріюк розкритикував натуралізацію легіонерів

Колишній журналіст Профутболу", екс-ведучий "ТаТоТаке", автор популярного YouTube-проекту "ЗупиниЛося" Костянтин Андріюк висловив свою точку зору щодо натуралізації легіонерів для збірної України.

"Так чи інакше, нам вже вилізла боком натуралізація Мораєса. Справа нібито закрита, але ще є апеляції. Я не виступатиму проти федерації, а хочу пройтися конкретно буквою закону, бо спеціально цікавився цією темою.

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У гравця є футбольний паспорт. Не громадянство, як нам вливали у вуха. Приїжджає до нас бразилець. Пограв рік, а треба – п’ять. Йому президент своїм указом видає паспорт. Скажімо, за особливі заслуги – забив 100 м'ячів. То що, завтра ми цього бразильця можемо натуралізовувати? А от і ні.

Є смішний момент. Мораєса не викликали на останній збір. Сказали про травму. А ми ж пам'ятаємо ці селфі, які він робив із нібито зламаним ребром. А, можливо, його не викликали саме тому, що Португалія та Люксембург подали апеляції і справа може бути незакритою?

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У натуралізації Мораєса відсутня логіка. Адже мова не йде про гравця, якого взяли із довготривалою перспективою. Це не назвеш гідним підсиленням збірної України. Загалом же я не проти натуралізації. Ми чудово пам'ятаємо Едмара – тоді не було крику і суперечок. Чому? Бо Едмар прекрасно давав інтерв'ю – нехай і російською. Спілкувався доступною мовою. До того ж, одружений із українкою, відповідно сприймався, як свій. Схожа ситуація була із Девічем.

Чому так швидко натуралізували Марлоса, що він буквально в останній момент зіграв проти Косово та Хорватії. Чому? У мене є підозра, що перед збірною України стояло чітке завдання виходу на чемпіонат світу в Росії. Відповідно, мені цікаво, чи керівництво ФФУ турбувало, що цей Мундіаль відбуватиметься на території ворога?

Тож Марлоса і Мораєса натуралізовували, бо потребували негайного підсилення. Цей процес відбувається не завдяки, а всупереч. У скількох наступних циклах ці хлопці нам допоможуть? Можливо, вони гратимуть до 40 років, я не знаю", – розповів Андріюк.

Повну версію інтерв'ю із Костянтином Андріюком “Колліна ледь не вистрибнув із трусів від гніву". Костянтин Андріюк полює на "Лося" і зашквари нашого футболу" читайте на "Футбол 24".