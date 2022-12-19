Адріена Рабйо було замінено через підозру на струс мозку.

У фінальному матчі ЧС-2022 між збірними Аргентини та Франції тренерами обох команд було використано 13 замін. Ліонель Скалоні зробив максимальну кількість замін – 6, а Дідьє Дешам вдався до однієї додаткової заміни.

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Як повідомляє Kicker, на 96-й хвилині Юссуф Фофана замінив Адріена Рабйо через підозру на струс мозку. Завдяки цьому правилу заміна Рабйо "обнулилася", і це дозволило Дідьє Дешаму використовувати ще дві заміни у додатковий час. Усього Дешам використав сім замін.

Нагадаємо, що основний та додатковий час матчу між Аргентиною та Францією завершився внічию 3:3. Команда Ліонеля Скалоні виграла по пенальті з рахунком 4:2.

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