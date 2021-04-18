Форвард Барселони Ліонель Мессі шкодує, що команда не змогла розділити успіх від перемоги з уболівальниками на трибунах.

"Приємно підняти над головою кубок. Для нашої команди це щасливий день. Це дуже особливий трофей, який я піднімаю як капітан дуже особливого клубу.

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Ми знали, що Атлетік гратиме саме таким чином. Ми грали терпляче, володіли м'ячем і створювали відкриті простори. Ми багато рухалися в першому таймі, і в другому суперник вже не справлявся з нами.

Шкода, що ми не можемо відсвяткувати з фанатами. Титули – це завжди особлива подія, людям це подобається.

Нам було складно стартувати у першій половині сезону, ми втрачали очки у простих ситуаціях. Потім ми зміцніли, стали грати добре і повернулися в гонку за титулом Ла Ліги. Хоча днями, на жаль, ми не змогли добитися хорошого результату в Ель Класіко", – цитує Мессі Marca.

Нагадаємо, у фіналі Кубка Іспанії Барселона розгромила Атлетік з рахунком 4:0, а Мессі відзначився дублем.

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