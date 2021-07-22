Український голкіпер Роман Підківка більше не захищатиме кольори Чорноморця, повідомляє Footboom.

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26-річний воротар покинув одеський клуб у статусі вільного агента і займається пошуками нової команди.

Нагадаємо, Підківка – вихованець Карпат, де й розпочав професіональну кар'єру у 2013 році. Окрім львівського клубу встиг пограти за київський Арсенал. Минулого сезону провів у складі "моряків" 14 матчів, в яких пропустив шість голів. Ще у восьми поєдинках відстояв "на нуль". Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.

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