"Підійди і попроси вибачення – я зрозумію": Мелікян вкотре звинуватив арбітрів у черговій поразці Львова

Головний тренер Львова Єгіше Мелікян поділився емоціями від розгромної поразки своєї команди від Маріуполя (0:3) у матчі 27-го туру чемпіонату України.

"Якщо я буду дивитися голи – доведеться звинувачувати футболістів. Це наша внутрішня кухня, зробимо аналіз. Були дурні помилки. Хто їх допустив? Я не дозволю про це говорити, це мої футболісти і я всередині з ними розберуся.

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Якби поставили пенальті за момент з Полегеньком – була б зовсім інша гра. Арбітри судять, як хочуть. Розумієте, коли суддя помиляється – підійди після гри і скажи: "Вибач, я помилився у тому моменті". Я зрозумію, ми люди – всі помиляються", – сказав Мелікян у коментарі програмі "Залишайся з футболом".

Нагадаємо, перемога дозволила підопічним Бабича набрати 30 пунктів і закріпитись на восьмій сходинці, Львів з 22 балами – передостанній.

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