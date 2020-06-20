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"Підійди і попроси вибачення – я зрозумію": Мелікян вкотре звинуватив арбітрів у черговій поразці Львова

12:34 - Читать на русском
"Підійди і попроси вибачення – я зрозумію": Мелікян вкотре звинуватив арбітрів у черговій поразці Львова
Маріуполь – Львів – 3:0 / ФК Маріуполь

Головний тренер Львова Єгіше Мелікян поділився емоціями від розгромної поразки своєї команди від Маріуполя (0:3) у матчі 27-го туру чемпіонату України.

5’ Руслан Фомін
27’ Руслан Фомін
90+3’ Олексій Кащук
 
5’ Руслан Фомін
27’ Руслан Фомін
90+3’ Олексій Кащук

"Якщо я буду дивитися голи – доведеться звинувачувати футболістів. Це наша внутрішня кухня, зробимо аналіз. Були дурні помилки. Хто їх допустив? Я не дозволю про це говорити, це мої футболісти і я всередині з ними розберуся.

Маріуполь – Львів – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Якби поставили пенальті за момент з Полегеньком – була б зовсім інша гра. Арбітри судять, як хочуть. Розумієте, коли суддя помиляється – підійди після гри і скажи: "Вибач, я помилився у тому моменті". Я зрозумію, ми люди – всі помиляються", – сказав Мелікян у коментарі програмі "Залишайся з футболом".

Нагадаємо, перемога дозволила підопічним Бабича набрати 30 пунктів і закріпитись на восьмій сходинці, Львів з 22 балами – передостанній.

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Теги
Арбітри Львів Львів Єгіше Єгіше Мелікян Маріуполь - Львів Маріуполь Маріуполь Павло Павло Полегенько
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