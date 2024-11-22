"Португальські тренери довели, що ми можемо бути найкращими у світі. Але я відрізняюся від Моурінью. Пам'ятаю той час: ти дивишся на Моурінью і відчуваєш, що він може перемагати скрізь. Це не те ж саме. Він вигравав Лігу чемпіонів, я – ні.

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Зараз футбол інший, і я вважаю, що підходжу МЮ як тренер наразі. Я молодий, і намагаюся використовувати це в роботі з гравцями. Раніше молодими зірками були Лемпард, а зараз все зовсім інакше. Думаю, я відповідна людина просто зараз.

Чесно кажучи, я поки не знаю, що стане найбільшим викликом – зрозумію з часом. Тут були різні тренери: ті, хто виграв усе, як Луї ван Гал і Моурінью; ті, хто добре знав клуб, як Сульшер; і один із найкращих фахівців за межами топ-5 ліг – Ерік Тен Хаг.

Ми повинні визнати, що нам потрібен час, але при цьому необхідно вигравати матчі, і крапка. Різні тренери – один результат. Ми спробуємо зробити це по-своєму", – цитує Аморіма BBC.

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