"Якщо так взяти – дуже мало про саму гру говорю. Це триває вже багато матчів. Не кажу, що поспіль, але мені просто шкода моїх хлопців. Нічого, ми все одно будемо третіми. Шкода, що ми підходимо наверх, а нам дають понюхати. Якщо чесно, нервів не вистачає.

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Екзотики вистачає мені в Україні. Ще раз скажу – боремося з вітряними млинами. Всі все розуміють, але якось у нас все ось так от. Жодних коментарів щодо рішень – все йде, як воно треба комусь. Епізод з червоною? Ну ви мене витягаєте. Запитайте у судді. Хтось там сидить нагорі. Є динаміка моменту, воротар перший на м'ячі, фіксується офсайд, а потім повертається і дивиться повтор. Знову ж таки, мені шкода моїх хлопців.

Незарахований гол? Ну знову. Я вже надивився – хтось висловлюється, а потім їхнім командам виписують попередження, штрафи. Гравці роздратовані ситуацією, де ми просто нічого не можемо. Який футбол? Він завжди складається з таких рішень – там перекрутили, там свиснули, там вигнали, там скасували: починається цей кінозал, м**ть. Все якось так у нас, якісь рішення – маячня божевільного. Судді повинні викликати повагу виконаною роботою, сьогодні вони повагу не викликали", – резюмував Скрипник в ефірі програми Тур Online.

Зауважимо, головним арбітром перенесеного матчу 10-го туру був Микола Балакін.

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