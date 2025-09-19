"Відмінний початок сезону в Лізі чемпіонів? Так. Ми провели багато часу в більшості. Італійські команди неймовірні в обороні. Я безліч разів зустрічався з ними в Лізі чемпіонів. Їх стійкість, зосередженість... Я ними захоплююся.

Фантастичний асист Фодена у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Наполі – 2:0

Я дуже задоволений. Це був важкий тиждень, і в неділю нас чекає неймовірно складний матч проти Арсенала, але ми підходимо до нього з хорошим настроєм, – сказав головний тренер Манчестер Сіті в коментарі TNT Sports.

Нагадаємо, що в матчі з Наполі "містяни" грали в більшості з 21-ї хвилини. За фол проти Холанда був вилучений капітан гостей Джованні Ді Лоренцо.

Манчестер Сіті переміг Наполі у ЛЧ завдяки вилученню капітана – Де Брюйне достроково залишив поле