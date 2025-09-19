"Підходимо до матчу з Арсеналом у гарному настрої": Гвардіола пояснив, чому захоплюється італійськими командами
Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прокоментував перемогу своєї команди в матчі з Наполі (2:0).
"Відмінний початок сезону в Лізі чемпіонів? Так. Ми провели багато часу в більшості. Італійські команди неймовірні в обороні. Я безліч разів зустрічався з ними в Лізі чемпіонів. Їх стійкість, зосередженість... Я ними захоплююся.
Я дуже задоволений. Це був важкий тиждень, і в неділю нас чекає неймовірно складний матч проти Арсенала, але ми підходимо до нього з хорошим настроєм, – сказав головний тренер Манчестер Сіті в коментарі TNT Sports.
Нагадаємо, що в матчі з Наполі "містяни" грали в більшості з 21-ї хвилини. За фол проти Холанда був вилучений капітан гостей Джованні Ді Лоренцо.
