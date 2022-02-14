"Час, коли клуби готуються на зборах, – це унікальна можливість поспілкуватися з головними тренерами всіх команд, поділитися з ними думками, побачити, як готуються кандидати до національної збірної, адже всі ці люди, тренери й гравці і творять поняття українського футболу.

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Тому, плануючи свою робочу поїздку, я одразу вирішив, що обов’язково завітаю до табору кожного нашого клубу або принаймні відвідаю контрольну гру за його участю. І обов’язково поспілкуюся з кожним головним тренером.

З моїми колегами є про що поговорити, адже вони, так само як і я, відповідають за результат своїх колективів, тож добре розуміють специфіку моєї роботи. Приємно, що відчуваю підтримку від усіх своїх колег, які переживають за національну команду.

Так само спілкуюся і з кандидатами до збірної, цікавлюся їхнім самопочуттям, запитую, над чим вони працюють під час додаткових занять. Підготовка до березневих матчів розпочинається вже зараз: кожен збірник має про це пам’ятати, готуватися й налаштовувати себе відповідним чином", – цитує Петракова офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, наставник збірної України вже встиг побувати на тренуваннях Вереса, Шахтаря, Руха, Чорноморця та Динамо.

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