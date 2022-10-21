"Протягом усієї своєї кар'єри я намагаюся жити і грати шанобливо відносно до своїх колег, суперників і тренерів. Так було завжди, і за ці роки я не змінився. Я та сама людина і той самий професіонал, який грає на елітному рівні останні 20 років. Повага завжди відігравала дуже важливу роль при прийнятті мною тих чи інших рішень.

Роналду офіційно виключений зі складу першої команди Ман Юнайтед після вибриків на Олд Траффорд

Я почав грати в юному віці, і для мене завжди були дуже важливими приклади старших і досвідченіших гравців. Тому я завжди намагався сам подавати приклад молоді у всіх командах, кольори яких я захищав. На жаль, не завжди виходить стримати у собі емоції.

Зараз я просто відчуваю, що маю продовжувати старанно працювати у Керрінгтоні, підтримувати своїх товаришів по команді і бути готовим до всього в будь-якій грі. Піддаватися тиску – не варіант. Ніколи і нізащо. Це Манчестер Юнайтед, і разом ми маємо вистояти. Скоро ми знову будемо разом", – написав Роналду у своєму Instagram.

Нагадаємо, що в четвер, 20 жовтня, Кріш був виключений зі складу першої команди після того, як відмовився виходити на заміну в матчі з Тоттенхемом і залишив лаву для запасних за кілька хвилин до фінального свистка.

Манчестер Юнайтед впевнено задушив Тоттенхем – виблискував сенсаційний герой "дияволів" з українським минулим