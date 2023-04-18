"Я чекаю на це протистояння, бо воно дуже важливе. Будемо відвертими, для перспектив Луческу в Динамо цей поєдинок матиме практично визначальне значення, я про це говорю вже кілька тижнів.

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Ігор Суркіс так само розуміє, що якщо він побачить перспективу того, що команда може прогресувати, то, я думаю, що Луческу зможе продовжити працювати з Динамо. Якщо буде безнадійно, тоді буде зрозуміло, що команда зайшла в глухий кут і потрібні нові кардинальні зміни.

Чому протистояння із Шахтарем – це такий "лакмусовий папірець"? Тому що це той суперник, на рівні якого можна перевіряти свої можливості. Якщо ви говорите, що Шахтар легко виграє, то він не легко виграє. Можу вам сказати, що є серйозні проблеми у Шахтаря.

Але Динамо – Шахтар – це один матч. Я думаю, що футболісти Динамо будуть дуже мотивовані. Вони невдало зіграли проти Руха на очах у президента клубу. Вони розуміють, що також є визначальна ситуація для них, адже якщо вони невдало зіграють проти Шахтаря, то і деякі футболісти можуть отримати "квитки на вихід", а не лише вирішуватиметься доля тренерського штабу", – підсумував Ігор Циганик в ефірі Циганик Live.

Матч Динамо – Шахтар відбудеться у суботу, 22 квітня, на стадіоні імені Валерія Лобановського. Початок – о 17:00. "Гірники" очолюють турнірну таблицію УПЛ (52 очки), кияни йдуть 4-ми і мають 40 балів.

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