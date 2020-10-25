"Після гри з Ювентусом ми готувалися насамперед до матчу з Олександрією. А вже зараз у нас є час розібрати гру Ференцвароша. Будемо дивитися, як вони грають, усе детально аналізувати, щоб як слід підготуватися до майбутнього матчу.

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Після їхнього матчу з Барселоною зрозуміли, що це добротна команда, яка намагається грати у свій футбол. У Ференцвароша хороші гравці і молодий, але при цьому вже досвідчений тренер. Щоправда, я під керівництвом Реброва не працював – прийшов у Динамо відразу після того, як він покинув клуб. Але партнери по команді про нього відгукуються дуже позитивно.

Безумовно, це буде для нас дуже важлива гра. Ми зробимо все можливе, аби забрати три очки з Будапешта", – цитує Кендзьору офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, вже найближчої середи, 28 жовтня, підопічні Луческу на виїзді зустрінуться з Ференцварошем у 2-му турі групового раунду Ліги чемпіонів. Початок матчу о 22:00.

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