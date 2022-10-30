"За грою було видно, що матч був складним. Ми поступалися 0:1, добре, що вдалося відігратися, вели 2:1, однак наприкінці пропустили. Важкий матч, складний за емоціями. Зробимо висновки й рухатимемось далі.

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Під час тривоги мали теорію: тренерський штаб відзначив моменти, які нам треба було змінити в грі. Ми вийшли й зробили це – протягом п’яти хвилин забили гол і зрівняли рахунок.

Після вилучення Тейлора вдалось швидко перебудуватись. Гадаю, вийшло непогано, адже ми забили гол, 2:1 вигравали, але наприкінці пропустили. Однак навіть у меншості непогано грали. У меншості завжди важко грати – неважливо, з якою командою.

Фізично була важка гра, морально – також. Проте ми будемо готові до матчу з РБ Лейпциг. Це вже наступний поєдинок, і ми думаємо лише про нього", – цитує Назарину офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, у матчі 10-го туру УПЛ Шахтар у меншості не зумів втримати перемогу над Олександрією (2:2), пропустивши на останніх хвилинах. Вже у середу, 2-го жовтня, "гірники" у завершальному поєдинку групового етапу Ліги чемпіонів поборяться з РБ Лейпциг за плей-офф турніру – донеччанам потрібна лише перемога. Початок зустрічіо 19:45.

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