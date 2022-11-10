Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке потрапив під ударну хвилю критики. Журналіст мадридського видання Defensa Central Рікардо Санчес звинуватив наставника в тому, що той при визначенні заявки на чемпіонат світу керується родинними та дружніми зв'язками.

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Так, центральний захисник Реала Начо Фернандес точно знає, що не поїде до Катару – він не потрапив до попереднього списку 55 гравців.

Рікардо Санчес не уточнює, які саме кадрові рішення Енріке прийняв через "родинні і дружні зв'язки", але видання El Nacional зазначає, що вінгер Барселони Ферран Торрес має тісні зв'язки з дочкою Енріке.

У той же час El Nacional виправдовує тренера у питанні кадрових рішень, називаючи Начо Фернандеса четвертим запасним захисником у Реалі. "У Енріке є більш цікаві кандидатури", – йдеться у матеріалі.

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