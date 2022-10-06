Терористи продовжують нищити цивільну інфраструктуру. У ніч з 5 на 6 жовтня під обстрілом було Запоріжжя. На момент публікації новини відомо про смерть однієї жінки й кількох постраждалих різного ступеня важкості. Рятувальні операції ще тривають.

Один з лідерів "біло-синіх" відреагував на жахливий ракетний тероризм росіян. Також він закликав чоловіків із Запоріжжя допомогти ДСНС із розбиранням завалів.

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"Це мій двір... Чи так я уявляв собі його у майбутньому, коли ходив тут малим щодня? Я мріяв, що у 2022 році тут будуть хмарочоси, супергерої й електрокари.

Хмарочосів нема, бо все руйнується ворогом. Але будуть, коли ми переможемо та відбудуємо усе. Супергерої є. Це наші ЗСУ. Та електрокари. Попри затуманення розуму у їхнього виробника (Ілона Маска – прим.). Хоча я б хотів, щоб і він побачив ці кадри сьогодні. І в момент, коли ранок починається з жахливих новин та фото рідних місць, я бачу, як представники країни-вбивці повертаються у бокс. Спорт поза політикою? Серйозно?

Я б теж дуже хотів бути поза політикою. І думав колись, що був. Це дуже зручно. До першої сирени, до перших сліз твоєї дитини, бо їй страшно, до першої ракети над головою та першої ракети у твоєму дворі... Запоріжжя. Болить", – емоційно написав Сидорчук в Instagram, додавши наслідки.