У індійському штаті Керала перед стартом фіналу місцевої ліги All India Sevens Football Tournament обвалилася трибуна з глядачами. Близько 200 людей отримали поранення, 5 із них перебувають у важкому стані.

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Про загиблих інформації поки немає. Інцидент трапився у місті Малаппурам, що на півдні країни.

Як розповів один із рятувальників, останні два дні в регіоні пройшли сильні зливи. Велика кількість води розмила грунт під стовпами, які втримували трибуни.

Також зазначають, що на стадіон прийшло значно більше вболівальників. ніж вміщує арена. Зокрема, лише на цій трибуні було понад три тисячі людей, хоча вся арена здатна вмістити близько восьми тисяч. Поліція розпочала розслідування.